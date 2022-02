Lübeck : Bahn-Haltepunkt Moisling: Stadt stellt Zeitplan und Bus-Anbindung vor

Hansestadt und Stadtverkehr arbeiten an einem Konzept zur Verknüpfung von Bus und Schiene am geplanten Haltepunkt an der Strecke Lübeck-Hamburg.

Lübeck | Kürzere Fahrzeiten für Pendler und ein besseres Nahverkehrsangebot sind das Ziel: In Lübeck-Moisling soll ein neuer Bahnhaltepunkt gebaut werden, der nicht nur an die Strecke Hamburg-Lübeck (Regionalexpress-Linien RE 8 und RE 80), sondern auch an das Liniennetz des Stadtverkehrs angebunden ist. Weiterlesen: Zukunftsvisionen für Bahn-Haltepunkt Mois...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.