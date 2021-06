Lübeck : Badeunfall? Mann tot aus Beidendorfer Hofsee geborgen

Kripo und Staatsanwaltschaft untersuchen Todesursache des 64-jährigen Lübeckers.

Lübeck | Sein Fahrrad stand immer noch am Ufer: Ein älterer mann konnte nur noch tot aus dem Hofsee bei Beidendorf im Süden der Hansestadt geborgen werden. Am Mittwoch hatte sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet und informierte die Beamten darüber, dass sie am Vorabend am Hofsee gewesen sei und dort einen Mann gesehen habe, der im See badete. Als die Zeugin...

