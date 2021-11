Bad Schwartau : Unbekannte legen Feuer: Silageballen gehen in Flammen auf

Die Polizei sucht Zeugen der Brandstiftung in der Halloween-Nacht.

Bad Schwartau | Auf einem Feld an der Straße Am Kleikamp in Bad Schwartau – unweit des Stockelsdorfer Funkturms – sind am Sonntagabend mehrere Silageballen auf einem Feld in Flammen aufgegangen. Kurz nach 20 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Bad Schwartau alarmiert. Als die Polizisten eintrafen brannten bereits mehrere Silageballen in voller Ausdehnung. Die Feuerw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.