Tief „Xero“ über Bad Schwartau : Einsturzgefahr: Wasser läuft in Baugrube und droht Haus zu unterspülen

Das Gewittertief sorgte im Süden Ostholsteins für zahlreiche Lenz-Einsätze. Neben Bad Schwartau waren vor allem die Gemeinden Stockelsdorf und Ratekau, aber auch Ahrensbök betroffen.

Bad Schwartau | Anhaltende Unwetter haben am Mittwoch die Einsatzkräfte von Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) vor allem im Süden Ostholsteins beschäftigt. Dramatisch entwickelte sich die Lage offenbar in Bad Schwartau in der Straße Riesebusch. Dort drohte das Wasser ein am Hang liegendes Haus zu unterspülen und zum Einsturz zu bringen. Weiterlesen: Unwetter...

