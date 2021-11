Bad Schwartau/Lübeck : Lkw übersieht Clio: Schwerer Unfall auf der A1

Pkw einer 31-Jährigen wird bei Spurwechsel von Lkw erfasst und schleudert gegen die Mittelleitplanke.

Lübeck | Schwerer Unfall im Autobahnkreuz Bad Schwartau: Am Dienstagmittag kollidierte ein Lkw auf der A1 mit einem Renault Clio. Am Steuer des Kleinwagens saß eine 31-Jährige, die von der A226 kommend auf die A1 einfädeln wollte. Der 61-jährige Lkw-Fahrer hatte den Clio auf seinem Weg auf der A1 in Richtung Süden anscheinend im Zuge der Zusammenführung der be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.