Bad Schwartau/Lübeck : 85-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Die betagte Fußgängerin wurde beim Überqueren der Straße Zum Vorwerk von einem Pkw angefahren.

Bad Schwartau | Unvermittelt wollte sie die Straße überqueren: Am frühen Dienstagabendwurde eine 85-Jährige in der Straße Zum Vorwerk von einem Pkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Seniorin war laut Polizeiangaben gegen 18.15 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer, der von Lübeck aus kommend in Richtung Hauptstraße ...

