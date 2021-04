Bad Schwartau : Ingo Wandmacher präsentiert Foto-Kunst-Ausstellung mitten im Kurpark

„Die kleine Waldgalerie“: Nach dem Riesebusch macht der Bad Schwartauer Fotograf mit seinen Wald-Fotos nun den Kurpark zur Freiluft-Galerie.

Bad Schwartau | Er zeigt seine Fotos wieder dort, wo sie entstanden sind: Ingo Wandmacher, Fotograf für Tourismus und Ernährung aus Bad Schwartau, präsentiert Interessierten seine Waldfotos am Rande des Riesebuschs, dem Waldgebiet am Kurpark. In seinem Projekt „Die kleine Waldgalerie“ zeigt Wandmacher vom 20. April bis zum 20. Mai noch einmal teilweise farbintensive ...

