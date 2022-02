Feueralarm in Bad Schwartau : Essen auf Herd vergessen und dabei mit Zigarette eingeschlafen

Der abendlicher Brand in einem Hochhaus in der Albert-Schweitzer-Straße rief ein Großaufgebot an Feuerwehren auf den Plan.

Bad Schwartau | Mit einem Schlag war es am Dienstag in der abendlichen Ruhe in der Albert-Schweitzer-Straße vorbei: Gegen 21 Uhr rückten die Feuerwehren Bad Schwartau und Groß Parin mit einem Großaufgebot in die Sackgasse aus – kurz vor 21 Uhr hatten die Rauchmelder in einer Wohnung im sechsten Stock eines Hochhauses Alarm geschlagen. Nachbarn riefen daraufhin die Fe...

