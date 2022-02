Unfall in Bad Schwartau : 87-jährige Lübeckerin an Ampel von Citroen überfahren

46-Jährige übersieht Rentnerin an Fußgängerüberweg im Eutiner Ring.

Bad Schwartau | Schwerer Unfall in Bad Schwartau: Am Montagvormittag wurde eine 87 Jahre alte Fußgängerin von einem Pkw erfasst und überrollt. Gegen 11.15 Uhr überquerte die Lübeckerin am Fußgängerüberweg bei „Grün“ die Straße Eutiner Ring aus der Rensefelder Straße kommend. Zeitgleich bog die 46-jährige Fahrerin eines Citroen von der Rensefelder Straße nach links in...

