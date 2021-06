Schule trifft Wirtschaft : Plöns Landrätin Stephanie Ladwig stimmt in Preetzer „Höhle der Löwen“ für kombinierbaren Kosmetikstift

Die Siegergruppe „Adornar“ überzeugte in Preetz die Jury mit einem kombinierten Kosmetikstift, der sicherlich auch die beiden Vox-„Löwen“ Ralf Dümmel oder Judith Williams interessierten würde.

Preetz | Das bundesweite Existenzgrpündungsplanspiel „Schule trifft Wirtschaft“ hat ein bisschen was von der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf dem Privatsender Vox. Im Kreis Plön ließen sich Landrätin Stephanie Ladwig gemeinsam mit Schulleiter Axel Böhm am Beruflichen Gymnasium in Preetz als „Löwin“ und „Löwe“ engagieren und zeichneten die zwei besten Tei...

