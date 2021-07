Timmendorfer Strand : B76: Vollsperrung für Brückenneubau an der Bahnhofstraße

Arbeitsphase mit Groß-Geräten beginnt: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr informiert über die Verkehrssituation wegen der Baustelle.

Timmendorfer Strand | Bereits seit vergangenem Jahr war die B76 wegen ihr bereits mehrfach gesperrt worden: Nun kündigte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) an, dass im Zuge des Brückenneubaus an der Bahnhofstraße über die B76 in Timmendorfer Strand die Bundesstraße erneut gesperrt werden muss. Weiterlesen 1: Bis Dezember: B 76 wegen Brücke...

