Zusammenstoß auf der B501 : 68-Jährige musste nach Unfall bei Augustenhof ins Krankenhaus geflogen werden

Ein 28-Jähriger übersieht beim Überfahren der Bundesstraße 501 ein von links kommendes Auto, die beiden Fahrzeuge prallen zusammen.

Augustenhof | Schwerer Unfall auf der B501: Nach einem Zusammenstoß zweier Autos am vergangenen Dienstag musste eine schwerverletzte 68-jährige Ostholsteinerin mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer des anderen Wagens kam mit Verletzungen in die Klinik. Gegen 9 Uhr am Dienstag, 11. Januar, hatte der Fahrer eines Renaults beim Queren der Bu...

