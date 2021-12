Eine Baustelle weniger in Ostholstein : B76 wieder fast frei: Bauarbeiten an der Brücke bei Timmendorfer Strand fertig

Seit Sommer dauerten die Bauarbeiten an der Bahnhofsbrücke über die Bundesstraße 76 an, nun ist ein Ende in Sicht. Noch vor Weihnachten sollen Fußgänger wieder über die Brücke und Autos einseitig mittels Ampel fahren.

Timmendorfer Strand | Gute Nachrichten hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein: Die Bundesstraße 76 kann noch vor Weihnachten am 23. Dezember in Timmendorfer Strand einspurig für den Verkehr freigegeben werden. Nach achtmonatiger Bauzeit ist der Brückenneubau soweit abgeschlossen, dass die Brücke im Verlauf der Bahnhofstraße für Fußgänger zur Überqu...

