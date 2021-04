Awo-Kinderhaus Malente : Von Kindern gemalt: Bilder machen Hausregeln deutlich

Bunte Bilder erklären die Regeln, die im Kindergarten gelten. Gemalt haben sie die Kindervertreter des Awo-Kinderhauses.

Malente | Abstrakte Regeln zu verstehen fällt so manchem Erwachsenen nicht leicht. Umso schwerer ist es für Kinder. Darum hängt jetzt in jedem Gruppenraum des Awo-Kinderhauses in Malente ein Ordner, in dem die wichtigsten Regeln des Kindergartens bildlich dargestellt sind. Kinder sollen ihre Rechte kennen Gemalt wurden diese Bilder von den Kindervertreter...

