Polizei Raisdorf sucht Zeugen : Etwa 70 Autoreifen und Einbauküche illegal am Feldweg entsorgt

Was geht in manchen Menschen nur vor. Vermutlich am Mittwoch oder Donnerstag haben Unbekannte etwa 70 Autoreifen und Reste einer Einbauküche an einem Stichweg am Parkplatz Reuterkoppel an der B76 entsorgt.

Raisdorf | Bisher unbekannte Täter haben in Höhe des Parkplatzes Reuterkoppel an der B76 rund 70 Autoreifen illegal entsorgt. Wie Polizeisprecher Matthias Arends dazu am Freitag mitteilte, zählten auch Teile einer Einbauchküche zu den Gegenständen, die einfach in der Natur entsorgt wurden. Die illegale Müllentsorgung war am Donnerstag entdeckt worden und erfolgt...

