„Gender – Race – Climate“ : Ausstellungen 2022: Das planen die Lübecker Museen in diesem Jahr!

Museen der Stadt versuchen an das Besucherplus in 2021 anzuknüpfen und geben Einblick in die Pläne für 2022, aber auch in die Bilanz des Vorjahres.

Lübeck | Die Schlagworte „Gender – Race – Climate“ stehen im Fokus des neuen Ausstellungsjahres – und damit gesellschaftlich hoch brisante Themen. Diese sollen 2022 in den Häusern der Lübecker Museen in verschiedenen Ausstellungen thematisiert und aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. Rückblick: Diese Ausstellungen gibt es 2021 in den Museen...

