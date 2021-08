Ausstellung „In der Kunst zu Hause“ : Werke aus norddeutschen Privatsammlungen im Ostholstein-Museum

Malerei und Grafik von der Renaissance bis zur Pop-Art: 120 Bildern aus rund 500 Jahren sind jetzt in einer Schau zu bewundern.

Eutin | Manche sammeln Briefmarken, andere Erfahrungen. Wieder andere Kunst. Und das von namhaften Künstlern. Einblick in die Bestände von Privatsammlungen gibt es aber so gut wie nie. Insofern ist die neue Sonderausstellung im Ostholstein-Museum etwas Besonderes. Mehr als 120 Werke aus zwei Privatsammlungen werden hier erstmals in einem zusammenhängenden Kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.