Helge Nickel hofft auf Sponsor : Ausschuss hält Mittel zurück – Eutiner Bluesfest 2022 vor dem Aus

Die Vorsitzende des Vereins Baltic Blues, Barbara Bloch, zeigt sich entsetzt über die Entscheidung des Kulturausschusses. Der Verein könne die fehlende Summe nicht aufbringen und stehe jetzt unter enormem Zeitdruck.

Eutin | Der Verein Baltic Blues hofft jetzt auf ein "kleines Wunder". Trete dieses nicht ein, stehe die 31. Auflage des Bluesfestes, die am 19. und 20. Mai stattfinden solle, vor dem Aus, erklärt Organisationsleiter Helge Nickel am Freitag. Auslöser für die aus Vereinssicht dramatische Situation ist eine Entscheidung des Eutiner Kulturausschusses am vergan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.