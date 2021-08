Lost Places Schleswig-Holstein : Video: Exklusive Aufnahmen aus dem „Geisterhaus am Dieksee“

Die ehemalige Augenklinik in Niederkleveez ist bekannt als das "Geisterhaus am Dieksee". Unsere Reporterin hat sich mit dem Besitzer getroffen und sich – so weit es möglich war – in das stark verfallene Gebäude gewagt.

Niederkleveez | Efeu rankt an den Gemäuern, die meisten Scheiben sind eingeschlagen. Die Villa Osterberg am Dieksee ist im Internet nur bekannt als das „Geisterhaus am Dieksee“. Wie ein Magnet zieht das über 100 Jahre alte Gebäude Radfahrer und Spaziergänger an. Doch der Zutritt ist strengstens verboten! Der Boden ist durch mehrere Brände im Dachstuhl einsturzgefä...

