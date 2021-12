Weihnachtskonzert in Basilika : Chor bringt ein helles Licht in die Dunkelheit nach Altenkrempe

Auftritte und Konzerte waren bisher nicht möglich. Darum freut sich der Basilika-Chor Altenkrempe jetzt sehr darüber, seine erarbeiteten Werke neben den traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern vorzustellen.

Altenkrempe | Das am Freitag, 17. Dezember, bevorstehende Weihnachtskonzert des Basilika-Chors Altenkrempe soll wie ein Licht in der Dunkelheit sein. Ab 19.30 Uhr lädt der Chor unter der Leitung von Raphaël Arnault zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert in die Basilika ein. Auftritte und Konzerte waren für den Chor bisher nicht möglich Ob online, im Freie...

