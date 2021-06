Zwei heiße Wochen : 300 Soldaten des Aufklärungsbataillons 6 nahmen in Jägerbrück an Übung teil

Zwei ereignisreiche und heiße Wochen standen für die Eutiner Aufklärer vor dem Jahresurlaub: Die Übung „Holsteiner Husar“ im Rahmen der Brigadeübung „Haffschild“ der Panzergrenadierbrigade 41.

Eutin/Jägerbrück | Zwei ereignisreiche Wochen standen für etwa 300 Soldaten des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ vor dem Jahresurlaub: Sie nahmen in Jägerbrück in Mecklenburg-Vorpommern an der Übung „Holsteiner Husar“ teil, die im Rahmen der Brigadeübung „Haffschild“ der Panzergrenadierbrigade 41 lief. Weiterlesen: Aufklärer sind auch in Coronazeiten einsatzbereit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.