Täglich frisch vom Feld : Auf dem Ingenhof können Erdbeeren ab sofort selbst gepflückt werden

Auf dem Ingenhof gibt es jetzt Erdbeeren zum Selberpflücken. Sie sind deutlich günstiger als am Verkaufsstand.

Malkwitz / Malente | Die Preise für Lebensmittel aller Art steigen derzeit, hohe Lohnkosten wirken sich auch auf die Preise im Supermarkt aus. Gerade bei Feldfrüchten wie Erdbeeren ist dies spürbar. Doch es gibt eine günstige Alternative, das Selberpflücken. Auf dem Ingenhof in Malkwitz steht dazu direkt am Hof ein Feld täglich von 9 bis 19 Uhr bereit. Wer will, kann d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.