Platz bleibt noch geschlossen : Naturcamping Spitzenort bald mit modernem Wohnmobilpark

„Über Ostern waren wir komplett ausgebucht und mussten allen absagen“, beschreibt Anja Kuhnt die aktuelle Lage.

Plön | Vor fast genau einem Jahr stellten Anja und Achim Kuhnt ihre Pläne vor: Die Erweiterung ihres Naturcamping Spitzenort am Großen Plöner See. Seither hat sich einiges verändert nach Abriss einer Halle der ehemaligen Schilderfabrik Schröder in direkter Nachbarschaft. Was sich nicht geändert hat: Damals wie heute ist der Betrieb corona-bedingt geschlossen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.