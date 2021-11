Impfungen ohne Anmeldungen : Mobile Impfteams bereisen am Wochenende den Kreis Plön

Mobile Impfteams beginnen im Kreis Plön mit Erst-, Zweit- oder Auffrisch-Impfungen am Freitag und Samstag mit ihrer Arbeit in Schönkirchen, Plön und Mönkeberg und später in Wankendorf und Lütjenburg.

Plön | Impfangebote für Erst-, Zweit- oder Auffrisch-Impfungen werden vom Kreis Plön angeboten. Dafür stehen mobile Impfteams zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium ruft der Kreis Plön erneut dazu auf, die Möglichkeiten anzunehmen. Impfen ist und bleibt der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie. In Zusammenarbeit mit Kommunen, Verein...

