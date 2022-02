Große Investition in Ascheberg : Grundsteinlegung für Neubau an der Grundschule Vogelsang gesetzt

3,3 der 5 Millionen Euro für den Neubau des Mitteltraktes der Grundschule Vogelsang in Ascheberg zahlt der Schulverband Plön Stadt und Land aus eigener Tasche. Gestern wurde der Grundstein an der Schule gelegt.

Ascheberg | Mit Rissen in den Wänden fing es an und mit dem Gefühl „irgendwo ist Wasser“: Für Angela Schaarschmidt-Philipp ist der Neubau des Mitteltraktes der Grundschule Vogelsang in Ascheberg ein historisches Projekt und ein „Supercoup“. „Wir sind sehr froh“, sagte die Schulleiterin am Montagnachmittag bei der Grundsteinlegung für das rund fünf Millionen Euro t...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.