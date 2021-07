Klingberg : Antik-Markt in der Kleinen Waldschänke

Astrid Petersen und der Kulturverein Kleine Waldschänke lädt wieder zu einem besonderen Trödelmarkt ein.

Klingberg | Das Angebot reicht von historisch bis skurril: In der Kleinen Waldschänke findet wieder ein Antik-Markt statt. Seit vielen Jahren organisiert und leitet Astrid Petersen den Markt, der nun vom 16. bis 18. Juli stattfinden soll. In der charmanten Atmosphäre des historischen Reetdachhauses bieten Menschen der Region kuriose Raritäten an – Kunst und Dekor...

