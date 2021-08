Eutiner Rathaus : Zwei junge Frauen starten ihre Berufskarrieren in der Stadtverwaltung

Mit Anne Bornholdt und Kathleen Gradert starten zwei junge Frauen ihre beruflichen Karrieren in der Eutiner Stadtverwaltung – für ein duales Studium und eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

Eutin | Zwei junge Frauen starten in diesen Tagen ihre berufliche Karriere in der Eutiner Stadtverwaltung. Anne Bornholdt hat sich für ein duales Studium zum Bachelor of Arts im Bereich Allgemeine Verwaltung/Public Administration entschieden. Kathleen Gradert freut sich auf ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Die Aussichten für die künftigen Ab...

