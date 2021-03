Donnerstag geht es los: : Neues Corona-Testzentrum eröffnet in Tourist-Info Plön

Ein neues Corona-Testzentrum eröffnet am Donnertag, 18. März, in der Tourist Info Großer Plöner See am Plöner Bahnhof.

Plön | Ein neues Corona-Testzentrum eröffnet am Donnertag, 18. März, in der Tourist Info Großer Plöner See am Plöner Bahnhof. Das teilte die Stadt Plön mit. Bürgermeister Winter freut sich, dass er gemeinsam mit Nader Rezaei Amin aus Plön zusammen den Plönern das Corona-Testzentrum anbieten kann. Corona-Schnelltest in Form eines Spucktests In der Touri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.