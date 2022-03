Nachfolgerin von Manfred Meyer : Anja Bück wird neue Schulrätin in Ostholstein

Damit hat Schulrat Thomas Panten im Eutiner Kreishaus wieder eine Kollegin. Die bisherige Leiterin der Grundschule „Alte Alster“ in Bargfeld-Stegen startete ihre pädagogische Laufbahn erst nach einem Umweg.

Eutin / Bargfeld-Stegen | Unmittelbar nach Ostern gibt es im Schulamt des Kreises Ostholstein Anlass zur Freude. Am 19. April beginnt mit Anja Bück die neue Schulrätin ihren Dienst. Die 50-Jährige tritt damit die Nachfolge von Manfred Meyer an, der vor einem Jahr in den Ruhestand gegangen war. Gemeinsam mit ihrem Amtskollegen Thomas Panten wird sie für etwa 40 Schulen mit knap...

