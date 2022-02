Zwei Beamte leicht verletzt : Angriff auf Polizeibeamte in Preetzer Ostlandstraße verlief glimpflich

Ein 38-jähriger Mann hatte sich der Festnahme durch zwei Polizeibeamte widersetzt und die beiden Uniformieren dabei verletzt. Es kam Verstärkung, die den Preetzer ins Polizeigewahrsam nach Kiel brachte.

Preetz | Das hätte auch schief gehen können: Zwei Polizeibeamte der Polizeistation Preetz sind am Donnerstagabend von einem 38-jährigen Mann in seiner Wohnung in der Ostlandstraße mit einem Messer bedroht worden. Bei seiner Festnahme habe er Widerstand geleistet und die beiden Beamten dabei verletzt, teilte Polizeisprecher Magnus Gille mit. Der Randalierer sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.