Neues Angebot in Eutin : Es gibt jetzt einen Austausch für pflegende Angehörige

Eutin | Die Familiale Pflege der Sana Kliniken Ostholstein bietet ab Donnertag, dem 5. August, jeden ersten Donnerstag im Monat wieder den Gesprächskreis für pflegende Angehörige an. Jeder, der einen Angehörigen zu Hause pflegt, weiß was es bedeutet und wieviel Kraft dahintersteckt. Davon kann auch Michael M. berichten. Er kümmert sich zu Hause um seine Frau,...

