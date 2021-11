Genehmigung vom Land liegt vor : Neue stationäre Impfstellen werden in Schönberg und Preetz eingerichtet

Sehr wahrscheinlich ist eine Eröffnung der Jugendherberge in Schönberg schon am Dienstag, 23. November, weil dort bereits die Abläuft bekannt und Infrastruktur vorhanden ist. Wann Preetz öffnet steht noch nicht fest.

