Prozess in Plön : 39-Jähriger filmt seine Stieftochter heimlich für Porno-Material

Aufgeflogen ist das Ganze 2017 als die Mutter durch Zufall einige eindeutige Fotos auf dem PC ihres Lebensgefährten entdeckte und ihn zur Rede stellte. Mutter und Tochter gingen sofort zur Polizei.

Plön | Wegen der Anfertigung und des Besitzes pornografischer Fotos und Filme sowie der Verletzung des Rechts am eigenen Bild musste sich am Freitag ein heute 39-jähriger aus dem Kreis Plön vor dem Amtsgericht verantworten. Ereignet haben sich die zehn angeklagten Taten laut Staatsanwaltschaft zwischen 2015 und 2017 in Raum Preetz. Der Angeklagte war damals ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.