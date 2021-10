Altenkrempe : Mit 2,24 Promille unterwegs: Polizei stoppt 29-Jährigen Ahrensböker

Auf dem Heimweg von einem von einem Fußballspiel wurde der Autofahrer von Beamten kontrolliert und schließlich auf dem Verkehr gezogen.

Altenkrempe | Während einer Kontrollfahrt entdeckten Polizisten am Mittwoch gegen 22.10 Uhr in Altenkrempe einen VW Golf, der in Höhe der Kirche halb auf dem Grünstreifen und mit eingeschaltetem Warnblinklicht geparkt stand. Die Neustädter Polizisten hielten an und kontrollierten den 29-jährige Fahrer. Der Mann sagte den Beamten, er sei vom Fußballspiel auf dem Weg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.