Mit Kommentar : Eigentlich war alles klar – doch Umstellung der Straßenbeleuchtung wurde in Bosau zum Zankapfel

Die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung wurde schon nach Tagesordnungspunkt acht abgebrochen und nur noch Nichtöffentliches beraten. Andere wichtige Punkte wie die Oberflächenentwässerung blieben auf der Strecke.

Hutzfeld | Bei der Bosauer Gemeindevertretung kam am Dienstagabend in der Fritz-Latendorf-Turnhalle wieder mal so einiges zusammen. Nicht nur, dass geschlagene 42 Minuten über die Tagesordnung diskutiert wurde. Auch der Beschluss über die Art der Ausschreibung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit 335 Lichtpunkten in der Gemeinde geriet zu einem Marathonlauf,...

