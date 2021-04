AlarmstufeRot in Timmendorfer Strand : Kulturschaffende und Pass-Go-App-Entwickler zeigen, wie Events und Tourismus trotz Corona möglich sind

Mehr als 1000 Zuschauer verfolgen Livestream aus dem Barefoot-Hotel: Veranstalter fordern Perspektive von Politik.

Timmendorfer Strand | „Ich hab' Tränen in den Augen, so schön war es, endlich mal wieder Live-Musik zu hören und zu spüren“, sagt Moderatorin Gila Thieleke nach der Gesangseinlage von Kristina Love im Barefoot-Hotel in Timmendorfer Strand. Leiser Applaus ist zu hören. Leise, weil nur eine Hand voll Menschen überhaupt live dabei war beim Event AlarmstufeRot im Til-Schweiger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.