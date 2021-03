Ahrensbök : Großeinsatz: Babyschreie aus Altkleidercontainer

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden in Ahrensbök zu einem Einsatz in der Lindenstraße alarmiert.

Ahrensbök | Großeinsatz am späten Montagnachmittag für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Ahrensbök: Eine Anruferin hatte via Notruf Babyschreie aus einem Altkleidercontainer gemeldet. Um 17:50 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem betroffenen Container hinter dem Rathaus in der Lindenstraße aus. „Schreie waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wahrzunehmen“, sa...

