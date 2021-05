Ahrensbök : Neue evangelische Kita geht an den Start

Nach nur 14 Monaten Bauzeit entstand mit Unterstützung der Gemeinde Ahrensbök und dem Land Schleswig-Holstein eine vierzügige Einrichtung.

Ahrensbök | Coronabedingt eher still und leise hat die neue Evangelische Kindertagesstätte im Ernst-Prüß-Weg 8 in Ahrensbök eröffnet. Aufgrund der Pandemie-Situation musste auf eine große offizielle Einweihung verzichtet werden. „Diese soll nach den Sommerferien nachgeholt werden“, teilte Ute Funke vom Kirchenkreis Ostholstein mit. Die Eröffnung wurde in klein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.