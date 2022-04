Wegen Bemerkung über sein Auto : Mann ohrfeigt Kind in Supermarkt – Polizei in Ahrensbök sucht Zeugen

Der unbekannte Täter flüchtete nach der Tat mit einem Audi älterer Bauart und Segeberger Kennzeichen. Die Polizei ermittelt gegen den auffallend großen und kräftigen Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Ahrensbök | Es soll nur eine harmlose Bemerkung über sein Auto gewesen sein. Doch die hat einen Unbekannten am Mittwoch in Ahrensbök offenbar so sehr in Rage versetzt, dass er anschließend in einem Supermarkt auf einen 13-jährigen Jungen losging. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht wegen Körperverletzung nach dem Mann. Ohne Worte Zwischen 13.15 Uhr und 13...

