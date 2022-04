Blaulicht : Auto eines betrunkenen Fahrers in den Graben gerutscht

57-Jähriger wollte austreten und fuhr dabei sei Auto fest.

Ahrensbök | In einem Straßengraben bei Ahrensbök endete die Fahrt eines 57-jährigen Eutiners, die nach Angaben der Polizei erheblich alkoholisiert war und seinen Führerschein abgeben musste. Laut Polizeibericht war der Mann am Mittwoch gegen Mitternacht auf der L184 von Ahrensbök Richtung Stockelsdorf unterwegs und fuhr in Höhe Steindamm auf eine Feldzufahrt, weil...

