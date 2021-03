Strahlentherapiepraxis Eutin : Ärzte von Curavid legen Grundstein für Strahlenzentrum am Bahnhof

In einem Jahr sollen die ersten Patienten im Eutiner Strahlenzentrum direkt in Bahnhofsnähe behandelt werden können.

Eutin | Es wird eine große Erleichterung für Patienten mit Krebs oder anderen Erkrankungen aus ganz Ostholstein sein, wenn die Strahlentherapiepraxis am Bahnhof in etwa einem Jahr endlich öffnet. Davon ist das Curavid-Ärzteteam aus Lübeck überzeugt. Seit sieben Jahren versuchen sie, sich in Eutin anzusiedeln, planten vier mal ein neues Gebäude. Weiterlesen...

