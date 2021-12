Polizei sucht Hinweise : Ältere Frau in Bad Schwartau von Pkw angefahren, ihr Identität ist unbekannt

Unbekannte trat bei rot leuchtender Fußgängerampel auf die Fahrbahn der Straße Riesebusch und wurde von einem Pkw erfasst. Die Polizei sucht eine Frau, die in Begleitung des Unfallopfers gewesen sein soll.

Bad Schwartau | Eine offensichtlich ältere Frau ist am Samstag um 11.15 Uhr in Bad Schwartau in der Straße Riesebusch an einer Fußgängerampel von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Es steht nicht fest, um wen es sich handelt. Die Polizei sucht Zeugen, vor allem eine Frau, die in Begleitung des Unfallopfers gewesen sein und den Unfallort verla...

