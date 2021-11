Kunstkreis Eutin : Adventsausstellung 2021 im Tischbein-Gartenhaus startet unter Corona-Regeln

Nach der Kündigung des Vereins ist es eine der letzten Kunst-Schauen in dem denkmalgeschützten Hinterhof-Haus.

Eutin | Einblicke in Malerei, Fotografie, Skulpturen und andere Formen der kreativen Betätigung gibt es jetzt in der Adventsausstellung des Kunstkreises Eutin. „Es ist immer wieder überraschend, was unseren Mitgliedern für Ideen gekommen sind“, sagte Helga Strübing, Schatzmeisterin des Vereins, angesichts der bunten Mischung, die im Hinterhof der Stolbergstra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.