Lübeck : Achtung Bauarbeiten: Stadt beseitigt Stolperfallen auf Gehwegen

In der Mühlenstraße werden Wurzelaufbrüche beseitigt und Gehwegplatten erneuert.

Lübeck | Schiefe Gehwegplatten boten seit längerem Stolperfallen in der Mühlenstraße – nun schafft die Stadt Abhilfe. Die Wurzelaufbrüche im Gehweg in der Mühlenstraße werden vom 14. Juni bis voraussichtlich 9. Juli beseitigt. Die Arbeiten werden laut Stadt in zwei Bauabschnitte unterteilt: Der erste Abschnitt liegt im Bereich stadtauswärts zwischen Fegefeuer ...

