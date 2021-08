Corona aktuell : Acht neue Fälle im Kreis Plön, zwei in Ostholstein

Kaum Bewegung gibt es bei den Inzidenzwerten. In Ostholstein steigt die Zahl leicht an, im Kreis Plön sinkt sie leicht. Jeweils zwei Corona-Patienten liegen im Krankenhaus, zumindest im Kreis Plön sind beide ungeimpft.

Eutin / Plön | Die Kette der Neuinfektionen reißt weiterhin nicht ab. Acht neue Corona-Fälle meldete der Kreis Plön am Dienstag, in Ostholstein waren es zwei. Wenig Bewegung gab es bei den Inzidenzwerten. In Ostholstein gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) binnen Wochenfrist 14,5 Fälle je 100.000 Einwohner, am Vortag waren es 13,5. Im Kreis Plön sank ...

