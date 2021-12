Scharbeutz/Haffkrug : Abriss der Seebrücken gestartet: Holzplanken als Erinnerungsstücke

Nach Timmendorfer Strand beginnt nun auch in den Nachbarorten der Abriss der alten Seebrücken. Hier können sich Interessierte jedoch ein Souvenir für zu Hause sichern.

Scharbeutz | Über 40 Jahre standen die Seebrücken in Scharbeutz und Haffkrug den Einheimischen und Urlaubsgästen zur Verfügung – jetzt werden sie abgerissen und teilen damit das Schicksal der Seebrücke in Timmendorfer Strand. Weiterlesen: Abriss der Seebrücke in Timmendorfer Strand schreitet voran Der sogenannte „Rückbau“, der am Nikolaustag begann, wird noc...

