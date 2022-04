Telefonbetrug in Plön : 86-jährige Plönerin um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen

Es passiert leider immer wieder: gerade ältere Menschen werden von Straftätern am Telefon unter Druck gesetzt und um viel Geld betrogen. Jetzt haben Unbekannte in Plön zugeschlagen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Plön | Eine 86-jährige Frau ist in den vergangenen Tagen um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen worden. Wie Polizeisprecher Matthias Arends am Freitag sagte, ist es am Mittwoch und Donnerstag erneut zu betrügerischen Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter gekommen. Ein vermeintlicher Polizeibeamter hatte sich am Telefon gemeldet Das Vorgehen war bei...

