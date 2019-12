Eutin : 82-Jähriger in Schlangenlinien unterwegs

Rentner fuhr mehrfach in den Gegenverkehr und zwischen mehreren Passanten hindurch.

von Alexander Steenbeck

16. Dezember 2019, 15:44 Uhr

Eutin | Er war in in Schlangenlinien unterwegs: Ein 82 Jahre alter Autofahrer sorgte am Montag gegen 9.10 Uhr für einen Polizeieinsatz. Beamte des Eutiner Reviers stioppten den Rentner in der Riemannstraße. Die Beamten stellten bei dem 82-jährigen Ostholsteiner „deutliche Probleme bei der sicheren Führung seines Fahrzeuges fest“, so ein Polizeisprecher. Laut Zeugen sei der Mann von Timmdorf über Malente nach Eutin unterwegs gewesen und sei mit seinem VW T-Roc durchgängig langsamer als erlaubt und mehrmals weit nach links über die Mittellinie hinaus in den Gegenverkehr gelenkt worden. Ein entgegenkommender Pkw habe stark nach rechts ausweichen müssen, von einigen entgegen kommenden Verkehrsteilnehmern sei die Lichthupe benutzt worden. In der Riemannstraße sei der Senior unmittelbar hinter dem Kreisverkehr schließlich ohne anzuhalten zwischen mehreren Passanten hindurch über einen Fußgängerüberweg gefahren. „Der 82-jährige Fahrzeugführer konnte sich an keine gefährliche Situation erinnern“, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Rentner wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der „Gefährdung des Straßenverkehrs“ eingeleitet. Zeugen der Fahrt werden gebeten, sich unter Tel. 04521/8010 mit dem Polizeirevier Eutin in Verbindung zu setzen.