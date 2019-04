Süsel : 800 Liter Wasser an Bord

Freiwillige Feuerwehr in Gömnitz stellt nach fast 30 Jahren neues Löschfahrzeug in Dienst.

03. April 2019, 17:04 Uhr

Moderne Zeiten für die Freiwillige Feuerwehr in Gömnitz in der Gemeinde Süsel: Nach fast dreißig Jahren wurde ein neues Löschfahrzeug in Dienst gestellt. Stolz präsentierten Ortswehrführer Andreas Wende und seine Kameraden den neuen Iveco. Er ist zwar schon seit Ende letzen Jahres im Einsatz, aber die offizielle Schlüsselübergabe durch den Süseler Bürgermeister Adrianus Boonekamp erfolgte bei schönstem Frühlingswetter am vergangenen Samstag im Rahmen einer kleinen Feier.

Das neue Löschfahrzeug bietet einige Vorteile: Es trägt 800 Liter Löschwasser an Bord. „Das mag nicht viel erscheinen, aber man kann damit schon sehr gut Brände im Frühstadium löschen, ohne sich um andere Wasserquellen kümmern zu müssen“, erklärt der ehemalige Ortswehrführer Thomas Wandrey. Außerdem an Bord sind mehrere Atemschutzgeräte und eine sehr effektive Beleuchtungsanlage, die für gute Sicht bei Dunkelheit an den Einsatzorten sorgen soll. Auch ist im Verhältnis zum Vorgänger bei dem Sieben-Tonner mehr Zuladung möglich. Platz bietet er für insgesamt sechs Feuerwehrleute, kann aber auch von nur zwei Personen im Einsatz bedient werden.

Für eine kleine Überraschung sorgte Oliver Seiter, Gömnitzer Neubürger und Geschäftsführer der Neustädter Ancora-Marine: Er überreichte als Einstand eine Spende von 500 Euro für die Feuerwehr.