Polizei sucht nach Zeugen : 80-Jähriger Ludolf K. aus Bad Malente-Gremsmühlen vermisst

Der Senior ist leicht dement. Einer seiner Schuhe wurde in der Nähe einer Bushaltestelle in Fissau gefunden.

von Raissa Waskow

16. November 2020, 11:29 Uhr

Bad Malente-Gremsmühlen | Ludolf K. aus Bad Malente-Gremsmühlen wird seit Sonntagmorgen vermisst. Der 80-Jährige ist leicht dement und hat eine schlanke Figur. Der Senior ist 1,75 Meter groß und seine Haare sind grau.

Polizei Lübeck

Am 15. November trug er einen dunklen Pullover, eine grau-blaue Jeans und beige Latschen. Einer der Schuhe wurde in der Nähe einer Bushaltestelle in Fissau gefunden.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ludolf K. hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0451/1314604 beim Kriminaldauerdienst Lübeck zu melden.